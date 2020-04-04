Трамп уволил разведчика, который рассматривал жалобу относительно возможного давления на Украину

Дональд Трамп Фото из открытых источников

Разведчик сыграл ключевую роль в запуске процедуры импичмента главы Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона, который рассматривал жалобу после разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил 3 апреля, сообщает The Associated Press.

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По словам Трампа, очень важно доверять людям, которые назначаются на высокие должности, однако инспектор такое доверие американского президента потерял.

"Крайне важно, чтобы я в полной мере доверял людям, которые назначаются на должность генерального инспектора... Этого инспектора это больше не касается", - подчеркнул Трамп.

К слову, Майкл Аткинсон был первым, кто уведомил Конгресс о анонимной жалобе разоблачителя в прошлом году, в которой речь шла о давлении Дональда Трамп на президента Украины Владимира Зеленского по делу Джо Байдена. Отмечается, что именно эта жалоба стала поводом для расследования и дела импичмента американского лидера.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах Америки в ходе предвыборной президентской кампании Дональд Трамп заявил, что на предвыборную гонку может повлиять расследование относительно Байдена.