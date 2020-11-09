Трамп уволил министра обороны США Эспера
Исполнять обязанности главы Минобороны будет Кристофер Миллер
Президент США Дональд Трамп уволил главу Министерства обороны Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности министра главу антитеррористического центра Кристофера Миллера. Об этом Трамп сообщил в Twitter.
"Крис выполнит отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал политик.
Заметим, Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Напомним, недавно демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах, заявил о намерении издать указы, которые отменят ряд распоряжений Дональда Трампа.