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Трамп уволил министра обороны США Эспера

Исполнять обязанности главы Минобороны будет Кристофер Миллер

Президент США Дональд Трамп уволил главу Министерства обороны Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности министра главу антитеррористического центра Кристофера Миллера. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Крис выполнит отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал политик.

Заметим, Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.

 

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Напомним, недавно демократ Джо Байден, заявивший о своей победе на президентских выборах, заявил о намерении издать указы, которые отменят ряд распоряжений Дональда Трампа.

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