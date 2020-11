Трамп уволил министра обороны США Эспера

Исполнять обязанности главы Минобороны будет Кристофер Миллер

Президент США Дональд Трамп уволил главу Министерства обороны Марка Эспера и назначил исполняющим обязанности министра главу антитеррористического центра Кристофера Миллера. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

"Крис выполнит отличную работу. Марк Эспер освобожден от должности. Спасибо ему за работу", - написал политик.

Заметим, Эспер проработал в должности министра обороны с июля 2019 года.

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..