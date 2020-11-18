Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США из-за заявления о "безопасных" выборах

Президент США Дональд Трамп Flickr

По словам Трампа, заявление чиновника было неточным

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил с поста главы Агентства по вопросам кибербезопасности США Криса Кребса из-за того, что он не увидел нарушений во время нынешних выборов. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

"Недавнее заявление Кребса о безопасности выборов было очень неточным, потому что имели место массовые нарушения и махинации, в том числе голосование мертвых людей, недопуск наблюдателей и прочее. Таким образом Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры", - отметил Трамп.

Следует заметить, что соцсеть Twitter уже обозначила сообщение Трампа как противоречивое.

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Напомним, на прошлой неделе в Соединенных Штатах Америки Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило об отсутствии свидетельств того, что бюллетени с голосами избирателей были потеряны или изменены в пользу другого кандидата.