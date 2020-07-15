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Трамп утвердил новые санкции против Китая за ущемление автономии Гонконга

Президент США Дональд Трамп выступает на брифинге в Белом доме

 EPA-EFE

Закон был подписан 14 июля

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который предусматривает новые санкции против лиц, организаций и компаний, которые способствуют Китаю в ограничении автономии Гонконга. Об этом сообщила пресс-служба The White House.

"Президент подписал во вторник, 14 июля, закон H. P 7440 "Об автономии Гонконга", который уполномочивает и вводит санкции против иностранцев, юридических лиц и финансовых учреждений, которые способствуют усилиям Китая, направленным на отмену автономии Гонконга", - говорится в сообщении.

Согласно закону, санкции будут вводиться против каждого субъекта, который  нарушит обязательства официального Пекина перед Гонконгом согласно Китайско-Британской совместной декларации, а также Основного закона этого автономного региона. 

Вместе с тем, под ограничения попадают банки, которые ведут бизнес с этими субъектами.

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Напомним, в конце мая парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга.  Согласно новому закону, в городе запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от КНР и другие сепаратистские акции.

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