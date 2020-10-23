Трамп участвует в переговорах по Нагорному Карабаху как посредник

Дональд Трамп снимаю маску на балконе Трумана в Белом доме NBC News

Пока неизвестно, вел ли американский лидер переговоры с президентами этих стран

Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американско-армянское сообщество.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки призвали Турцию держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана.