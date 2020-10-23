Трамп участвует в переговорах по Нагорному Карабаху как посредник
Пока неизвестно, вел ли американский лидер переговоры с президентами этих стран
Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американско-армянское сообщество.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки призвали Турцию держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана.