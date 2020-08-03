Трамп требует казни для "бостонского террориста" Царнаева

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

До этого Апелляционный суд отменил приговор террористу

Президент США Дональд Трамп считает, что правительство должно снова требовать смертной казни для Джохара Царнаева, который вместе с братом в 2013 году совершил теракт с человеческими жертвами на Бостонском марафоне. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Федеральное правительство США должно снова требовать смертной казни во время повторного рассмотрения дела, поскольку Америка не может позволить, чтобы решение Апелляционного суда об отмене приговора осталось в силе.

"Мало кто заслуживает смертного приговора больше, чем "Бостонский подрывник "Джохар Царнаев", - написал он.

Кроме того, Трамп считает бессмысленным, что это дело тянется так долго.

Напомним, 15 апреля 2013 года в центре Бостона недалеко от финишной черты традиционного марафона с интервалом в 12 секунд прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали трое человек, более 260 получили ранения. Через несколько дней после этого полиция вышла на след организаторов взрывов –братьев Тамерлана и Джохара Царнаевых. При попытке задержания Тамерлан был убит, а Джохар ранен и арестован.

В апреле 2015 года Джохара Царнаева признали виновным по всем 30 пунктам обвинения и приговорили к смертной казни. Он находится в тюрьме строгого режима Флоренс в штате Колорадо.

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