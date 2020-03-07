Трамп сравнил разговор с Зеленским с тестом на коронавирус

Дональд Трамп AP Photo

Американский президент намекнул на то, что и тесты, и стенограмма его разговора с Зеленским "совершенные"

Президент США Дональд Трамп метафорически сравнил его разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведением тестирования на коронавирус.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так, отмечается, что американский президент посетил Центр по контролю и предотвращению болезней в Атланте и во время общения с журналистами сказал, что все люди, которые хотят пройти проверку, получат тест.

И уже впоследствии Трамп двусмысленно отметил, что тесты совершенны, как и письмо, и стенограмма разговора с Зеленским.

"Тесты совершенны, как и письмо, и стенограмма, верно?", - спросил он.

Речь идет о том, что таким образом Трамп сравнил политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента американского президента.

До этого президент США уже неоднократно утверждал, что во время разговора с Зеленским не было никаких нарушений.

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Напомним, 6 февраля Сенат оправдал Трампа в деле об импичменте.

После этого Трамп публично признался, что отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для того, чтобы тот нашел компромат на политических оппонентов Трампа, в частности Джо Байдена.

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Ранее 21 января, Верхняя палата парламента США начала рассмотрение дела об импичменте президента Америки Дональда Трампа. Сначала сенаторы рассматривали резолюцию, которая определила регламент слушаний, а впоследствии начались слушания об импичменте по сути.