Трамп сообщил, когда будет готова американская вакцина от коронавируса

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Сейчас разработкой вакцины в США занимаются четыре компании

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утверждает, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова в ближайшее время - возможно в конце октября. Об этом сообщает Fox Business.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - отметил американский глава.

Президент США добавил, что компания Pfizer ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели.

На данный момент разработкой вакцины в Штатах также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Ранее сообщалось, что США не будут принимать участие в международной разработке и распространении вакцины от коронавируса, поскольку эта инициатива связана со Всемирной организацией здравоохранения. Пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир подчеркнул, что будущая американская вакцина от коронавируса будет "золотым стандартом" в эффективности и безопасности.