Трамп согласился стать донором плазмы крови для больных COVID-19

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

По словам президента США, он уже не принимает лекарства от коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не принимает лекарств и мог бы сдать плазму крови с антителами для изготовления лекарств больным коронавирусом. Об этом сообщает NewsWeek.

Отмечается, что он сдаст кровь для создания вакцины, если его попросят. "В своем первом интервью после того, как ему поставили диагноз COVID-19, президент Дональд Трамп заявил, что он больше не принимает лекарств от COVID-19 и что, если его попросят, он пожертвует плазму для создания вакцины", – говорится в сообщении.

По словам президента США, он почти закончил лечиться от COVID-19. "Я не принимаю никаких лекарств уже, наверное, восемь часов. Я без лекарств, и честно говоря, это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я не люблю лекарства. Мы почти закончили (лечения – ред.) и теперь увидим, как все будет. Пока никто не спрашивал, но я готов стать донором плазмы крови для больных COVID-19. Если врачи захотят, чтобы я это сделал, я это сделаю", – высказался Трамп.

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. Уже на следующий день Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

В понедельник, 5 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на некоторое время вышел из больничной комнаты, чтобы встретиться с группой сторонников.

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А уже 6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в Белый дом после того, как три дня проходил лечение от коронавируса COVID-19 в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.