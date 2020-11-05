Трамп собирается подать иски во всех штатах, где побеждает Байден

По словам президента, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах

Президент США Дональд Трамп Flickr

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп собирается подавать иски против всех штатов, в которых побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. Об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам главы Штатов, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах со стороны оппонента.

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски относительно фальсификаций и мошенничества. Множество доказательств-просто посмотрите в СМИ. Мы победим! Америка превыше всего", - написал Дональд Трамп.

К слову, сообщение американского президента соцсеть отметила как спорное и то, что может вводить в заблуждение.

Twitter Дональда Трампа

В то же время, в штабе Байдена назвали иски относительно подсчетов голосов от штаба Трампа безосновательными.

По текущим данным AP, у Трампа 214 голосов избирателей, а у Байдена - 264. Для победы на выборах Трампу нужно одержать победу во всех пяти штатах, где продолжается подсчет голосов - в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден. Если Байден победит в Неваде, то одержит необходимые для общей победы на выборах 270 голосов избирателей.

Напомним, вчера, 4 ноября, штаб Дональда Трампа подал иск в Мичигане с требованием приостановить подсчет голосов. Тогда представителям штаба действующего президента якобы не предоставили доступ к местам подсчета голосов.

А сегодня президент США призвал остановить все подсчетs голосов на выборах нового главы страны.