Трамп сделал повторный тест на коронавирус
Результат не сообщается, однако личный врач президента уверяет, что его пациент здоров
Президент США Дональд Трамп прошел повторный тест на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что личный врач президента Шон Конли сообщил, что Трамп прошел экспресс-тест, который показал результат уже через 15 минут.
"Он здоров и не имеет никаких симптомов", - сказал врач.
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Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 13 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сдал тест на инфицирование коронавирусом.