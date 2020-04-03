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Трамп сделал повторный тест на коронавирус

Дональд Трамп на пресс-брифинге в Белом Доме AFP

Результат не сообщается, однако личный врач президента уверяет, что его пациент здоров

Президент США Дональд Трамп прошел повторный тест на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что личный врач президента Шон Конли сообщил, что Трамп прошел экспресс-тест, который показал результат уже через 15 минут.

"Он здоров и не имеет никаких симптомов", - сказал врач.

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Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 13 марта, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сдал тест на инфицирование коронавирусом.

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