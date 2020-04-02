Трамп считает, что изоляция из-за COVID-19 может привести к росту числа самоубийств

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE

США как можно скорее должны вернуться к нормальной жизни

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп заявил, что условия жесткой изоляции в Соединенных Штатах из-за распространения коронавируса COVID-19 могут привести к росту количества суицидов, домашнего насилия, употребления наркотиков, передает пресс-служба Белого Дома.

Следовательно, по его словам, страна должна как можно скорее вернуться к нормальной жизни, поскольку “домашнее насилие увеличивается, и употребление наркотиков тоже".

Он добавил, что кризис из-за коронавируса и, в частности, потеря работы и денег приводят также к суицидам.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - заявил Трамп.

По тем же причинам американский президент считает сложным введение временного запрета на перемещение внутри страны.

По словам Трампа, Администрация США изучает возможность отмены некоторых внутренних авиарейсов и железнодорожного сообщения в связи распространением коронавируса. Речь идет о воздушном сообщении с теми районами, где зафиксированы крупные очаги заболевания.

"Я рассматриваю те рейсы, которые идут в очаги распространения. Некоторые из этих рейсов мне не нравились с самого начала, но закрывать все до единого рейсы всех авиалиний - это очень жесткое решение. Нам нужно возвращаться к нормальной жизни. Нам снова надо начинать двигаться, работать... Прекращение движения внутри страны и его восстановление является слишком сложной задачей", - добавил он.

Эксперты, которые входят в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа, заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.