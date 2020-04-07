Трамп раскритиковал ВОЗ из-за того, что она много внимания уделяет Китаю

Ранее в ВОЗ призвали не закрывать границы для Китая

Президент США Дональд Трамп EPA-EFE

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения из-за того, что она ранее дала рекомендацию не закрывать границы для Китайской Народной Республики. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам американского президента, деятельность ВОЗ "в значительной степени финансируется именно США".

"К счастью, я отверг их совет оставить наши границы открытыми для Китая на ранней стадии. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" - отметил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал наложить тарифы на импорт нефти, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся сократить ее производство.