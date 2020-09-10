Трамп продлил на год чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Чрезвычайное положение было введено в стране после терактов 11 сентября 2001 года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения - до 14 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение в стране установленное 14 сентября 2001 года, и полномочия и органы, принятые для решения этой чрезвычайной ситуации, должны оставаться в силе после 14 сентября 2020 года. Таким образом, я продлеваю действие ЧП еще на один год в ответ на террористические акты", - говорится в заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что полномочия, которые были задействованы после введения чрезвычайного положения, продолжают играть критически важную роль для возможности Вооруженных сил США выполнять свои основные задачи по противостоянию постоянной угрозой терроризма на территории США и во всем мире.

Как известно, режим ЧС дает президенту стране некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Новости по теме: Трамп признал, что изначально сознательно преуменьшал угрозу коронавируса

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы Аль-Каиды похитили четыре пассажирских авиалайнера. Двое из этих самолет направили в здание Всемирного торгового центра, третий самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, округ Колумбия, а четвертый самолет разбился в поле в Пенсильвании. Всего из-за серии терактов погибло 2977 человек.

Трагедия 11 сентября стала толчком для усиления антитеррористической борьбы США и многими другими государствами.

Как отмечается, с 2002 года Конгресс США принял решение отмечать 11 сентября как День патриота. В 2009 году, после утверждения акта 111-13 Всеобщего Закона США, эта дата называется Общенациональным днем служения и памяти.

Ранее сообщалось, что военная комиссия в США назначила, спустя 20 лет, на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года.