Трамп продлил действие запрета на иммиграцию в Соединенные Штаты

Президент США Дональд Трамп Flickr

Целью ограничений является защита американских рабочих в условиях ослабленной пандемией экономики

Накануне президент США Дональд Трамп продлил действие запрета на иммиграцию для заявителей грин-кард и временных иностранных работников. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, действие этих запретов должно было закончиться 31 декабря, но администрация Трампа продлила их до 31 марта 2021 года. Известно, что многие американские предприятия выступают против запрета определенных иностранных рабочих.

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Кроме этого, такие шаги Трампа раскритиковал и новоизбранный президент Джо Байден, который вступит в должность 20 января. Однако он пока не заявлял, планирует ли их отменять. Трамп издал запреты в форме президентских прокламаций, которые можно было быстро отменить.

Как отмечается, по меньшей мере 20 млн человек продолжают жить на выплатах по безработице в США, поскольку коронавирус продолжает распространяться по всей стране.

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Напомним, в конце апреля 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о прекращении иммиграции в США.