Трамп призвал Верховный суд США вмешаться в подсчет голосов

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

По словам кандидата в президенты, наблюдатели на выборах не имели возможности работать

Президент США и кандидат на эту должность Дональд Трамп заявил, что Верховный суд должен вмешаться в подсчет голосов на выборах главы страны. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Трампа, наблюдатели на выборах не могли выполнять свою работу. "Я легко выиграю пост президента США в соответствии с итогами законного голосования. Наблюдателям не разрешалось, в любой форме, выполнять свою работу, и поэтому голоса, принятые в течение этого периода, должны быть признаны незаконными голосами. Верховный суд США должен решить!", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что почтовая служба США не успела доставить более 150 тысяч избирательных бюллетеней до окончания голосования на президентских выборах. Теперь в штатах Аризона и Джорджия задержавшиеся бюллетени не учитывают при подсчете голосов.

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Напомним, вчера, 5 ноября президент США Дональд Трамп заявил о намерении подавать иски против всех штатов, в которых побеждает кандидат от Демократической партии Джо Байден. По словам президента, у него якобы есть доказательства фальсификации и мошенничества на выборах.