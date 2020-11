Трамп призвал быстро утвердить вакцину Moderna

"Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины. FDA должно действовать быстро! Операция Warp Speed стала великим чудом современности", - отметил Трамп.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”