Трамп призвал быстро утвердить вакцину Moderna
Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины
"Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины. FDA должно действовать быстро! Операция Warp Speed стала великим чудом современности", - отметил Трамп.
Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Как известно, американская компания Moderna во время третьей фазы исследования заявила об эффективности на 94,1% своей вакцины от коронавируса, а в тяжелых случаях коронавирусной болезни – 100%. Стоимость этой вакцины может составлять от 25 до 37 долларов за дозу, в зависимости от объемов заказа.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.