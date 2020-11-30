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Трамп призвал быстро утвердить вакцину Moderna

Президент США Дональд Трамп

 AP Photo

Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал управление по контролю за продуктами и лекарствами как можно скорее рассмотреть заявку по одобрению вакцины против коронавируса COVID-19 американской компании Moderna. Об этом он написал в своем Twitter.

"Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение вакцины. FDA должно действовать быстро! Операция Warp Speed стала великим чудом современности", - отметил Трамп.

 

Как известно, американская компания Moderna во время третьей фазы исследования заявила об эффективности на 94,1% своей вакцины от коронавируса, а в тяжелых случаях коронавирусной болезни – 100%. Стоимость этой вакцины может составлять от 25 до 37 долларов за дозу, в зависимости от объемов заказа.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19. 

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