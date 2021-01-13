Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Американский президент попросил своих сторонников помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию, а наоборот, помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить покой", - заявил он.

Напомним, на днях представители Демократической партии, которых в Палате представителей большинство, внесли резолюцию "Об импичменте Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, за особо тяжкие преступления и проступки". Соответствующую резолюцию подписали по меньшей мере 218 демократов.

Сегодня, 13 января, Палата представителей Конгресса США начала дебаты по импичменту президента Дональда Трампа. А потом согласовали процедуру слушаний по импичменту, после чего начались дебаты по содержанию резолюции, формулирующей обвинения в адрес действующего президента.

Первой перед законодателями выступила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она выступила с аргументами в пользу импичмента президента Трампа, заявив, что те, кто напал на Капитолий США на прошлой неделе, были не патриотами, а "внутренними террористами", посланными президентом.