Трамп признал, что изначально сознательно умалял угрозу коронавируса

Дональд Трамп вместе с Меланией в платье цвета "зеленого экрана" REUTERS

При этом он знал, что вирус смертельнее гриппа

Президент США Дональд Трамп признался журналисту Бобу Вудворду, что он сознательно умалял значение коронавирус в начале этого года, зная, что вирус смертельный и значительно серьезнее, чем сезонный грипп. Об этом говорится в новой книге журналиста "Ярость", копии экземпляров которой получили Washington Post и CNN.

Как отмечается, СМИ также опубликовали аудиоурывки интервью с президентом США, которые подтверждают сказанное Трампом.

"Вы просто дышите воздухом, вот как это происходит... Это очень деликатный вопрос. Кроме того, он более смертелен, чем даже ваш тяжелый грипп", - сказал Трамп в интервью Вудворду 7 февраля.

В то время Трамп говорил американцам, что вирус не хуже от сезонного гриппа, предсказывая, что он скоро исчезнет, и настаивал на том, что правительство США полностью контролирует заболевания, напоминает WP.

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Всего через несколько недель Трамп публично признал, что вирус не является обычным гриппом и что он может передаваться через воздух.

В интервью Вудворду 19 марта Трамп признал, что сознательно преуменьшал угрозу коронавирус.

"Я хотел всегда преуменьшать его... мне все еще нравится преуменьшать, потому что я не хочу вызывать панику", - сказал он.

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В феврале Трамп публично предполагал, что до апреля, когда станет немного теплее, коронавирус удивительным образом исчезнет".

Кроме исследования того, как Трамп справился с пандемией, новая книга Вудворда охватывает расовые отношения, дипломатию с Северной Кореей и ряд других вопросов, которые были на повестке дня президента США в течение последних двух лет.

Книга частично основана на 18 интервью, которое Вудворд провел с президентом в период с декабря по июль. Часть цитат в книге были получены в результате "глубоких" бесед с источниками, рассказал журналист.

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