Трамп приказал выделить федеральную помощь Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров

Леса в Калифорнии горят с 14 августа

Пожары в Калифорнии CNN

Президент США Дональд Трамп приказал выделить федеральную помощь властям штата Калифорния из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что финансовая помощь может включать в себя гранты на временный ремонт жилья, недорогие ссуды на покрытие потерь незастрахованного имущества и другие программы, которые помогают гражданам и собственникам бизнеса оправиться от последствий катастрофы.

Кроме того, федеральное финансирование также доступно органам власти и некоторым частным некоммерческим организациям. Сейчас в правительстве проводят оценки убытков, которые повлекли пожары с 14 августа. В Белом доме допускают, что после полного завершения оценок, там могут определить больше округов, которые будут претендовать на государственную помощь.

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Напомним, в американском штате Калифорния с прошлой недели продолжаются сотни лесных пожаров, однако за последние дни их количество выросло вдвое. Губернатор штата заявил, что местные бригады тушат более полутысячи пожаров на территории штата, но этого недостаточно, поэтому он обратился за помощью к Канаде и Австралии.