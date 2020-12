Трамп пригрозил наложить вето на оборонный бюджет США на 2021 год

Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам политика, новый оборонный бюджет страны принесет выигрыш Китаю.

"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета-Китай. Я буду ветировать", - отметил Трамп.

Заметим, действующий президент США не впервые ветирует оборонный бюджет США. Впервые о таком решении он заявил 2 декабря. Тогда Трамп пояснил, что не согласен с положениями, которые защищают технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента.

Кроме того, от добавил, что 230-й раздел документа является "серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов".

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!