Трамп пригрозил наложить вето на оборонный бюджет США на 2021 год
Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом он сообщил в Twitter.
По словам политика, новый оборонный бюджет страны принесет выигрыш Китаю.
"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета-Китай. Я буду ветировать", - отметил Трамп.
Заметим, действующий президент США не впервые ветирует оборонный бюджет США. Впервые о таком решении он заявил 2 декабря. Тогда Трамп пояснил, что не согласен с положениями, которые защищают технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента.
Кроме того, от добавил, что 230-й раздел документа является "серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов".
THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020
Напомним, на этой неделе Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Позже соответствующий законопроект одобрил Сенат Соединенных Штатов.