Трамп пригрозил наложить вето на оборонный бюджет США на 2021 год

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам политика, новый оборонный бюджет страны принесет выигрыш Китаю.

"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета-Китай. Я буду ветировать", - отметил Трамп.

Заметим, действующий президент США не впервые ветирует оборонный бюджет США. Впервые о таком решении он заявил 2 декабря. Тогда Трамп пояснил, что не согласен с положениями, которые защищают технологические компании от ответственности за модерирование или удаление контента.

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Кроме того, от добавил, что 230-й раздел документа является "серьезной угрозой национальной безопасности и честности выборов".

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

Напомним, на этой неделе Конгресс США принял проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Позже соответствующий законопроект одобрил Сенат Соединенных Штатов.