Трамп предложил Ассанжу помилование в обмен на подробности взлома почты демократов, – адвокат

По словам защитницы Ассанжа, он должен раскрыть детали кибератаки 2016 года

Джулиан Ассанж. EPA-EFE

Президент США Дональд Трамп готов помиловать основателя WikiLeaks и разоблачителя гостайн Джулиана Ассанжа в обмен на раскрытие деталей по кибератаке на почту комитета Демократической партии. Об этом заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон в суде Лондона, передает Reuters.

Отмечается, что предложение заключается в обнародовании подробностей взлома, который состоялся в 2016 году, и имен тех, кто стоит за кибератакой. "Предложение, выдвинутое конгрессменом Рорабейкером, заключалось в том, что Ассанж устанавливает источник публикаций о выборах 2016 года в обмен на некоторую форму помилования", – сказала Робинсон.

Как сообщает адвокат, она наблюдала за встречей Ассанжа и тогдашним членом Палаты представителей США от Республиканской партии Дейном Рорабейкром в Посольстве Эквадора в Лондоне, которая состоялась в 2017 году. Именно тогда и произошло вероятное озвучивание соответствующего предложения.

Известно, что Джулиан Ассанж с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией по делу об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где Ассанжа хотели судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане.

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Позже, 11 апреля 2019, Эквадор выдворил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из своего посольства. В ноябре того же года более 60 врачей заявили, что Ассанжа необходимо перевести из тюрьмы для особо опасных преступников Белмарш в университетскую клинику, ведь он может умереть.