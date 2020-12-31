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Трамп пообещал в новом году вакцинировать мир от коронавируса

Дональд Трамп

 NBC News

Сами Штаты должны быть обеспечены вакциной в начале года

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2021 году власти страны обеспечат все свое население вакциной от коронавирусной болезни COVID-19, после чего начнутся массовые поставки препаратов в другие страны. Об этом он сообщил в своем новогоднем обращении, передает "Интерфакс".

По словам главы США, обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако в этом случае ученые справились за девять месяцев, хотя такие темпы называли нереальными. "В начале следующего года мы обеспечим вакциной всех граждан США. Вскоре после этого мы начнем поставлять ее всему миру", – сказал президент.

Кроме того, Трамп заявил, что до пандемии коронавируса он выстроил мощнейшую экономику в истории США, а сейчас успешно восстанавливает ее после нанесенного удара со стороны COVID-19.

Напомним, недавно компания Moderna вместе с партнерами начала распространять в США вторую утвержденную в стране вакцину от COVID-19. В начале января американское правительство планирует доставить в различные штаты страны около 20 миллионов доз препаратов от Pfizer и Moderna.

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Ранее сообщалось, что в США до конца декабря вакцинировались против коронавирусной болезни COVID-19 2,8 миллиона человек, что в шесть раз меньше запланированного количества. Всего в Штатах рассчитывали на вакцинацию 20 миллионов граждан.
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