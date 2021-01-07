Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

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В то же время, действующий президент США до сих пор не признает результаты голосования

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после официального утверждения победы Джо Байдена пообещал мирно передать власть своему преемнику, несмотря на то, что он до сих пор не признает результаты голосования. Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, Трамп заявил, что официальное подтверждение голосования Коллегии изберателей "знаменует конец самого выдающегося первого президентского срока в истории".

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты подтверждают меня, тем не менее, 20 января будет организован переходный период", - заявил действующий глава страны.

Он также подчеркнул, что продолжит борьбу за то, чтобы учитывались "только законные голоса".

"Я всегда говорил, что мы будем продолжать нашу борьбу, чтобы обеспечить подсчет только законных голосов. Хотя это означает конец самого выдающегося первого срока в истории президента, это лишь начало нашей борьбы за то, чтобы сделать Америку снова великой", - добавил Трамп.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки подсчитал голоса Коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. После утверждения результатов голосования 20 января состоится инаугурация новоизбранного главы страны.