Трамп пообещал бесплатные лекарства от коронавируса для всех американцев
Трамп убежден, что ему восстановиться очень помог препарат "Регенерон"
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что во время лечения от коронавируса в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида ему дали препарат, который очень быстро помог восстановиться. Теперь эти и другие лекарства планируют бесплатно передать в медучреждения. Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали "Регенерон", и другие вещи, но, по моему мнению, эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал американский президент.
Также он уточнил, что дал разрешение в экстренном порядке использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы бесплатно.
"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готов разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас", - сказал Трамп и добавил, что для него направить лекарства людям, которые пребывают в плохом состоянии, важнее, чем вакцина.
A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020
Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.
Уже 3 октября больного коронавирусом Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. По словам врача президента, Трамп чувствует себя лучше и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но следующие часы критичны.
В понедельник, 5 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на некоторое время вышел из больничной комнаты в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где получает лечение от коронавируса COVID-19, чтобы встретиться с группой сторонников.
А уже 6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в Белый дом после того, как три дня проходил лечение от коронавируса COVID-19 в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.