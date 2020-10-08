Трамп пообещал бесплатные лекарства от коронавируса для всех американцев

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Трамп убежден, что ему восстановиться очень помог препарат "Регенерон"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что во время лечения от коронавируса в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида ему дали препарат, который очень быстро помог восстановиться. Теперь эти и другие лекарства планируют бесплатно передать в медучреждения. Об этом Трамп заявил в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

"Я чувствовал себя плохо, через какое-то время мне дали "Регенерон", и другие вещи, но, по моему мнению, эта была ключевая. Это было невероятно, я почувствовал себя лучше в тот же момент", - сказал американский президент.

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Также он уточнил, что дал разрешение в экстренном порядке использовать упомянутый препарат и его аналоги, и их направят в больницы бесплатно.

"У нас есть сотни тысяч практически готовых доз. У меня готов разрешение на экстренное использование, мы его подпишем прямо сейчас", - сказал Трамп и добавил, что для него направить лекарства людям, которые пребывают в плохом состоянии, важнее, чем вакцина.

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A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Напомним, в пятницу, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

Уже 3 октября больного коронавирусом Дональда Трампа госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида. По словам врача президента, Трамп чувствует себя лучше и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, но следующие часы критичны.

В понедельник, 5 октября, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на некоторое время вышел из больничной комнаты в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида, где получает лечение от коронавируса COVID-19, чтобы встретиться с группой сторонников.

А уже 6 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вернулся в Белый дом после того, как три дня проходил лечение от коронавируса COVID-19 в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.