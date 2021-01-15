Трамп покинет Белый дом утром до передачи полномочий Байдену, – СМИ

Президент США Дональд Трамп Jonathan Ernst / Reuters

Он отказался присутствовать на инаугурации

Действующий президент США Дональд Трамп намерен до последнего дня оставаться в Белом доме и вылететь из Вашингтона лишь утром дня инаугурации Джо Байдена, проигнорировав церемонию передачи власти. Об этом сообщило американское информагентство AP со ссылкой на источник.

"Президент Дональд Трамп покинет Вашингтон утром следующей среды, перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена", – отмечается в сообщении.

Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принесения присяги следующим президентом. Таким образом он пренебрегает длительной политической традицией, когда хозяева Белого дома формально передают друг другу полномочия.

Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс.

Ожидается, что Трамп полетит во Флориду с небольшой группой своих помощников.

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Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки правоохранители арестовали мужчину, который участвовал в штурме Капитолия 6 января, держа в руках флаг сторонников Конфедерации времен Гражданской войны в США.