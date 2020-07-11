Трамп подтвердил кибератаку США на Россию
Отмечается, что организация вмешивалась в американские выборы в 2016 и 2018 годах
Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что США осуществили кибератаку по российскому "Агентству интернет-исследований", известному как "фабрика троллей". Об этом глава Белого дома сообщил в интервью The Washington Post.
Так, на вопрос, осуществили ли американские службы кибератаку по российской "фабрике троллей", Дональд Трамп ответил: "правильно".
В частности, президент заявил, что, давая распоряжение о кибератаке, он действовал на основе информации, которую ему предоставили о вмешательстве России в американские выборы.
"Послушайте, мы остановили это", – отметил глава Белого дома.
По данным издания, Дональд Трамп впервые признал, что в 2018 году он разрешил скрытую кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований". Отмечается, что российская организация вмешалась в президентские выборы в США 2016 года, а также в промежуточные выборы 2018 года.
К слову, "ольгинские тролли" или "фабрика троллей" — общее обозначение пользователей-провокаторов (троллей), которые за деньги в специально оборудованных офисах оставляют сообщения и комментарии, предназначенные для осуществления пропаганды в социальных сетях, под новостями интернет-изданий или на других ресурсах в сети.
Напомним, недавно Дональд Трамп заявлял, что его рейтинг был бы выше, чем у бывшего вицепрезидента Джо Байдена, если бы не "российское расследование".