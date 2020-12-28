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Трамп подписал закон о помощи американцам на период пандемии

Дональд Трамп REUTERS

Ранее президент США отказывался подписывать этот закон

Президент Дональд Трамп все же подписал закон о государственном финансировании и помощи в период пандемии размером 2,3 трлн долларов. Об этом сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал H. R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир.

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Как отмечается, документ предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп хотел увеличить сумму до двух тысяч долларов.

Кроме этого, Дир рассказал, что в понедельник Палата представителей будет голосовать за увеличение выплат физическим лицам с 600 до 2000 долларов, чтобы таким образом семья из четырех человек получила бы 5200 долларов.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон об оказании экономической помощи американцам на период пандемии COVID-19. 

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