Трамп подписал закон о помощи американцам на период пандемии

Дональд Трамп REUTERS

Ранее президент США отказывался подписывать этот закон

Президент Дональд Трамп все же подписал закон о государственном финансировании и помощи в период пандемии размером 2,3 трлн долларов. Об этом сообщил в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент Дональд Трамп подписал H. R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - написал Дир.

Как отмечается, документ предусматривает выплату по 600 долларов на человека, хотя Трамп хотел увеличить сумму до двух тысяч долларов.

Кроме этого, Дир рассказал, что в понедельник Палата представителей будет голосовать за увеличение выплат физическим лицам с 600 до 2000 долларов, чтобы таким образом семья из четырех человек получила бы 5200 долларов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон об оказании экономической помощи американцам на период пандемии COVID-19.