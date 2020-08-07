Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"
Указ обязывает американские компании в течение 45 дней приостановить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance
Президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok". Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, указ обязывает американские компании в течение 45 дней приостановить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. В указе также говорится, что США должны "сделать агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США".
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Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже заявлял о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране.
Позже он поставил ультиматум и заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет прекращена если до 15 сентября не будет продана американской компании.
Напомним, членам предвыборной кампании кандидата в президенты США Джо Байдена запретили использовать TikTok через приложение на личных и рабочих телефонах.