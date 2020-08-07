Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok"

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Указ обязывает американские компании в течение 45 дней приостановить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance

Президент США Дональд Трамп подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok". Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, указ обязывает американские компании в течение 45 дней приостановить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance. В указе также говорится, что США должны "сделать агрессивные шаги против владельцев TikTok для защиты национальных интересов США".

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Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже заявлял о возможности наложения запрета на популярную китайскую социальную сеть TikTok в стране.