Трамп по телефону оскорблял Меркель и Мэй и хвастался перед Ким Чен Ыном, - CNN

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Больше всего президент США общался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп во время телефонных разговоров с лидерами государств сказал экс-премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что ей не хватает мужества, а канцлера Германии Ангелу Меркель он назвал "глупой". Об этом пишет CNN.

По данным издания, больше всего президент США общался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Во время их разговоров, Трамп радовался разгрому бывших президентов Джорджа Буша и Барака Обамы и говорил, что с ним сотрудничество лучше.

Также Трамп хвастался королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и лидеру КНДР Ким Чен Ыну своим богатством, гениальностью, достижениями на посту президента и говорил об "идиотизме" своих предшественников.

Издание пишет, что кроме Меркель и Мэй, он оскорблял и президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал распространенную изданием The New York Times информацию о том, что Россия поддерживала Талибан.