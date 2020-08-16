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Трамп планирует встречу с Путиным до выборов в США - NBC

Президент США Дональд Трамп The New York Times

Стороны могут продлить действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений

Президент США Дональд Трамп до выборов президента в ноябре 2020 года может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой продлят действие соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, Трамп хочет показать избирателям, что способен заключать сделки. Он уже сообщил своим помощникам о намерении провести встречу с Путиным до 3 ноября - даты выборов в США.

Сообщается, что действие соглашения о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) истекает в 2021 году и его продление может рассматриваться Трампом как возможность укрепить позиции в борьбе за пост президента.

NBC отмечает, что Белый дом рассматривает различные варианты для встречи президентов. Одним из вариантов называется Нью-Йорк.

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Ранее сообщалось, что Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали договор о расширении военного сотрудничества.

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