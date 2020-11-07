Трамп отреагировал на победу Байдена на президентских выборах
Действующий глава государства заявил, что будет оспаривать результаты выборов
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы страны. Об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, его штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе, ведь "эти выборы далеко не закончились". "Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ошибочно поставить себя за победителя, и почему его союзники по СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы истина была разоблачена. Простой факт, что эти выборы далеко не закончены", – высказался "республиканец".
Также президент заявил, что Байден не был признан победителем ни в одном из ключевых штатов, а в Пенсильвании наблюдателям республиканцев не дали доступа для наблюдения за подсчетом голосов. "Законные голоса решают, кто будет президентом, а не средства массовой информации. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет каких-либо незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам", - сказал Трамп.
Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.
Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.