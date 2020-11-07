Трамп отреагировал на победу Байдена на президентских выборах

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Действующий глава государства заявил, что будет оспаривать результаты выборов

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах главы страны. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, его штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе, ведь "эти выборы далеко не закончились". "Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ошибочно поставить себя за победителя, и почему его союзники по СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы истина была разоблачена. Простой факт, что эти выборы далеко не закончены", – высказался "республиканец".

Также президент заявил, что Байден не был признан победителем ни в одном из ключевых штатов, а в Пенсильвании наблюдателям республиканцев не дали доступа для наблюдения за подсчетом голосов. "Законные голоса решают, кто будет президентом, а не средства массовой информации. Я не успокоюсь, пока американский народ не получит честного подсчета, которого он заслуживает. Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет каких-либо незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам", - сказал Трамп.

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Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.