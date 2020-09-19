Трамп отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Адвокаты Трампа назвали это "попыткой нападения" на президента

Президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в том, что он сексуально домогался бывшую модель Эми Доррис в Нью-Йорке в 1997 году. Об этом сообщает ВВС.

Так, недавно женщина рассказала одной из британских газет, что президент щупал ее и принудительно целовал, когда она вышла из ванной комнаты на открытом теннисном турнире в США. Тогда Доррис, которой на тот момент было 24 года, смотрела матчи со своим тогдашним парнем Джейсоном Бинном в VIP-ложе г-на Трампа. По словам экс-модели, она пользовалась ванной, а Дональд Трамп якобы ждал ее на улице.

"Он просто засунул мне язык в горло, и я отталкивала его. И именно тогда он схватил меня крепче, а его руки были очень грубыми", - рассказала Доррис.

Однако впоследствии адвокаты Дональда Трампа опровергли обвинения бывшей модели и назвали это "попыткой нападения" на президента перед выборами.

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Кроме этого, ранее еще несколько женщин обвиняли главу Белого дома в неподобающем сексуальном поведении.

Тогда как сам Дональд Трамп все обвинения против него отверг.

Напомним, недавно кандидатов в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена обвинили в сексуальных домогательствах 33 женщины. В частности, действующего главу Белого дома 16 женщин обвинили в том, что он силой целовал их и щупал, 7 – в неприемлемых сексуальных действиях и 2 – в домогательствах и изнасиловании.