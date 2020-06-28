Трамп отреагировал на информацию в СМИ о российской поддержке талибов

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Также он требует раскрыть источники такой информации

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал распространенную изданием The New York Times информацию о том, что Россия поддерживала Талибан. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

По словам Трампа, ни он, ни вице-президент Майк Пенс, ни кто-либо из аппарата Белого дома ничего не знали о якобы нападениях на американских военных в Афганистане со стороны России.

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Кроме того, что американский президент назвал информацию фейком, он требует от The New York Times раскрыть свой источник информации, но считает, что "этот человек просто не существует".

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Напомним, недавно опрос The New York Times показал, что кандидат на пост президента Соединенных Штатов от лагеря демократов Джо Байден обошел в предвыборном рейтинге действующего президента Дональда Трампа на 14 процентов.