Трамп отказался взять обязательство мирной передачи власти после выборов

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Трамп убежден в собственной победе на выборах 3 ноября

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что после выборов 3 ноября не будет мирной передачи власти. Об этом сообщает CNBC.

Согласно сообщению, отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Трамп на мирную передачу власти, если все же проиграет кандидату от демократов Джо Байдену, нынешний президент заявил, что никакой передачи не будет.

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"Избавьтесь от бюллетеней, и у вас будет очень, у вас будет очень мирное, передачи не будет, честно говоря, будет продолжение", - отметил Трамп.

Кроме этого, президент пожаловался на систему голосования, в частности на бюллетени, которые он неоднократно осуждал без доказательств за склонность к массовым мошенничествам.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился на приобретение американского сегмента социальной сети TikTok компаниями Oracle и Walmart на условиях, что они создадут образовательный фонд на сумму 5 миллиардов долларов.