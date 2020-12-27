Трамп отказался подписать закон о помощи американцам во время карантина

Дональд Трамп NBC News

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Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что последний срок подписания документа истек вчера, 26 декабря. Законопроект предусматривал пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. В частности, это должно было обеспечить выплаты в размере 600 долларов американцам, зарабатывающим менее 75 тысяч долларов в год.

Новоизбранный глава США Джо Байден уже заявил, что отказ Трампа от подписания закона может иметь разрушительные последствия. В свою очередь, "республиканец" сказал, что хочет обеспечить людей большими разовыми выплатами.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении наложить вето на оборонный бюджет страны на 2021 год. Политик заявил, что новый бюджет принесет выигрыш Китаю.

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Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вето Трампа на оборонный бюджет не повлияет на предусмотренный им объем помощи Украине. По его словам, никакого отношения вето президента США к помощи Украине не имеет.