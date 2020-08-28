Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года AP Photo/Evan Vucci

На съезде присутствовало около тысячи республиканцев

Действующий президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, пишет The Guardian.

"Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США", - сказал Трамп.

По словам президента, сейчас перед США встал выбор: спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США.

На съезде присутствовало около тысячи республиканцев.

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Напомним, ранее бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".