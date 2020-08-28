Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США
На съезде присутствовало около тысячи республиканцев
Действующий президент США Дональд Трамп дал официальное согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии. Об этом он сообщил во время своего выступления на съезде республиканцев в Белом доме, пишет The Guardian.
"Мои соотечественники-американцы, сегодня вечером, с сердцем, полным благодарности и безграничного оптимизма, я полностью принимаю предложение стать кандидатом на пост президента США", - сказал Трамп.
По словам президента, сейчас перед США встал выбор: спасать американскую мечту или позволить социалистам разрушить судьбу США.
На съезде присутствовало около тысячи республиканцев.
Напомним, ранее бывший вице-президент США Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента. Он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть "эпоху тьмы в Америке".