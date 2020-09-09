Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке и Афганистане, – СМИ

Соответствующее решение будет опубликовано в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп REUTERS



Президент США Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск страны в Ираке и Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США.

Отмечается, что решение Трампа в отношении двух стран будет опубликовано в ближайшее время. "Представитель сообщил, что завтра (9 сентября, – ред.) следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни — другого объявления относительно Афганистана", — говорится в сообщении.

По словам журналистов, такое решение принято на фоне отчета о якобы пренебрежительных замечаниях Трампа о погибших на войне в США. Кроме того, по опросам Трамп отстает от демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября. Вероятно, действующий президент США будет убеждать избирателей в том, что он выполняет обещания прекратить "бесконечные войны Америки".

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что Министерство обороны США стремится развязывать войну, чтобы обогатить компании, производящие оружие и боеприпасы. Кроме этого, он подчеркнул, что Соединенные Штаты не выходят из "бесконечных войн".