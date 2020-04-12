Трамп объявил режим стихийного бедствия на всей территории США

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

На такой шаг пошли из-за резкого роста количества больных COVID-19

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах - это впервые, когда подобный режим объявляют на всей территории.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это решили сделать из-за достаточно существенного роста количества больных коронавирусом, а также увеличения летальных случаев.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон отметил, что такой режим позволит лучше подготовиться и мобилизовать ресурсы до того времени, когда они понадобятся.

В настоящее время Трамп уже подписал соответствующую декларацию, как и каждый отдельный штат.

Теперь она позволит предоставить федеральное финансирование местным компаниям и органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям.

Кроме этого, штаты смогут координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Инженерный корпус армии.

Как сообщалось ранее, президент Дональд Трамп заявлял, что США якобы опережают график в борьбе с коронавирусом.

Также в СМИ появилась информация, что Трамп лоббировал непроверенные препараты, которыми лечат малярию, в качестве лекарств от коронавируса.