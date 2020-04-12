live
Новости » Мир Читати новину українською

Трамп объявил режим стихийного бедствия на всей территории США

Президент США Дональд Трамп

 Фото из открытых источников

На такой шаг пошли из-за резкого роста количества больных COVID-19

Президент США Дональд Трамп ввел режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах - это впервые, когда подобный режим объявляют на всей территории.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это решили сделать из-за достаточно существенного роста количества больных коронавирусом, а также увеличения летальных случаев.

Губернатор Вайоминга Марк Гордон отметил, что такой режим позволит лучше подготовиться и мобилизовать ресурсы до того времени, когда они понадобятся.

В настоящее время Трамп уже подписал соответствующую декларацию, как и каждый отдельный штат.

Теперь она позволит предоставить федеральное финансирование местным компаниям и органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям.

Новости по теме: Новые звездные войны: Америку обвиняют в попытке колонизации космоса из-за указа Трампа

Кроме этого, штаты смогут координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и Инженерный корпус армии.

Как сообщалось ранее, президент Дональд Трамп заявлял, что США якобы опережают график в борьбе с коронавирусом.

Новости по теме: В США испытывают десять лекарств от коронавируса COVID-19, - Трамп

Также в СМИ появилась информация, что Трамп лоббировал непроверенные препараты, которыми лечат малярию, в качестве лекарств от коронавируса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Канада отзывает свои военные корабли из-за коронавируса COVID-19 Эвакуированных украинцев из США и Канады будут проверять в "Борисполе" Из Торонто вылетел спецрейс с эвакуированными украинцами Недалеко от Канады ученые нашли утерянную часть утерянного континента
Loading...

программы канала ZIK

Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Леонид Кравчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Андрей Портнов | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу