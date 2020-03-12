Трамп объявил о запрете поездок из Европы в США на 30 дней

Дональд Трамп REUTERS

Президент отметил, что администрация всю мощь федерального правительства и частного сектора направит на защиту американского народа

Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на странице в Facebook.

Американский лидер отметил, что все поездки из Европы будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать 13 марта. В то же время, глава Белого дома подчеркнул, что "сильные, но необходимые" ограничения не будут распространяться на Великобританию, где в настоящее время подтверждены 460 случаев COVID-19.

"Мы используем всю мощь федерального правительства и частного сектора для защиты американского народа. Это самая агрессивная и всеобъемлющая попытка противостоять иностранному вирусу в современной истории", - резюмировал Трамп.

Напомним, накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Сейчас в Украине был подтвержден один случай заражения COVID-19.