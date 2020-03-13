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Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме REUTERS

Власти выделят 50 млрд долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями и распределят между регионами

Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам, которое транслировал телеканал ZIK.

По его словам, власти выделят 50 млрд долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями. Это позволит федеральному правительству координировать работу относительно коронавируса с местными органами власти.

Трамп заявил, что разрешил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, чтобы предоставить врачам "гибкость" в лечении пациентов.

Также американский президент призвал создать экстренные центры, которые помогут бороться с вирусом.

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Напомним, ранее из-за коронавируса США заявили, что приостановят на месяц транспортное сообщение с Европой, за исключением Великобритании.

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