Трамп объявил чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Власти выделят 50 млрд долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями и распределят между регионами
Президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение для борьбы с коронавирусом. Об этом он заявил в своем обращении к гражданам, которое транслировал телеканал ZIK.
По его словам, власти выделят 50 млрд долларов из фонда для борьбы со стихийными бедствиями. Это позволит федеральному правительству координировать работу относительно коронавируса с местными органами власти.
Трамп заявил, что разрешил министру здравоохранения и социальных служб Алексу Азару отказаться от федеральных положений и законов, чтобы предоставить врачам "гибкость" в лечении пациентов.
Также американский президент призвал создать экстренные центры, которые помогут бороться с вирусом.
Напомним, ранее из-за коронавируса США заявили, что приостановят на месяц транспортное сообщение с Европой, за исключением Великобритании.