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Трамп обвинил СМИ в "раздувании" масштабов кибератаки на госучреждения США

Президент США Дональд Трамп Flickr

Также президент США не исключает, что атаку могла провести не Россия

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно кибератака на американские государственные ведомства не так страшна, как о ней сообщали СМИ. Об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, ситуация находится под контролем. "Кибератака выглядит масштабнее в изложении фейковых СМИ, чем в реальности. Я был подробно проинформирован о случившемся. Все под контролем", – написал пока действующий глава США.

Кроме того, президент не исключает, что за атакой стоит не Россия, а Китай. "Когда что-то происходит, СМИ хором начинают говорить о российском следе. Это их приоритет, так как, прежде всего, по финансовым причинам, они до смерти боятся обсуждать вариант, согласно которому за всем этим стоит Китай (а ведь такое возможно!)", - высказался Трамп.

Также он добавил, что хакерской атаке могли подвергнуться и аппараты по подсчету голосов на президентских выборах.

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Напомним, 16 декабря в СМИ появилась информация о сломе системы Министерства финансов и торговли США и еще ряда правительственных учреждений страны российскими хакерами. Сообщалось, что среди жертв были государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Позже американские Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управления директора Национальной разведки подтвердили информациюо о масштабной кибератаке на правительственные структуры страны. Тогда ведомства создали координационную группу по кибербезопасности.

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Сегодня, 19 декабря, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к кибератаке. При этом российское дипведомство в США отрицало обвинения.
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