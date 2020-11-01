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Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Дональд Трамп и Джо Байден Фото из открытых источников

Глава Белого дома заверил, что не допустит этого

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах закрыть Штаты на многолетний карантин. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет! Безумие!",- написал Дональд Трамп. 

В то же время американский президент подчеркнул, что не допустит блокирования США. 

"Никакой блокировки не будет. Великое американское возрождение продолжается!",- отметил Трамп в публикации. 

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Напомним, перед этим Трамп заявил, что не будет закрывать Соединенные Штаты в случае второй волны коронавируса. Кроме этого, глава Белого дома выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, ведь не видит необходимости в этом.

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