Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин
Глава Белого дома заверил, что не допустит этого
Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах закрыть Штаты на многолетний карантин. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет! Безумие!",- написал Дональд Трамп.
В то же время американский президент подчеркнул, что не допустит блокирования США.
"Никакой блокировки не будет. Великое американское возрождение продолжается!",- отметил Трамп в публикации.
Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020
Напомним, перед этим Трамп заявил, что не будет закрывать Соединенные Штаты в случае второй волны коронавируса. Кроме этого, глава Белого дома выступил против обязательной вакцинации от COVID-19, ведь не видит необходимости в этом.