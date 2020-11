Трамп обвинил Байдена в намерении закрыть США на многолетний карантин

Глава Белого дома заверил, что не допустит этого

Действующий президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на президентских выборах Джо Байдена в планах закрыть Штаты на многолетний карантин. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Байден хочет заблокировать нашу страну, возможно, на несколько лет! Безумие!",- написал Дональд Трамп.

В то же время американский президент подчеркнул, что не допустит блокирования США.

"Никакой блокировки не будет. Великое американское возрождение продолжается!",- отметил Трамп в публикации.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!