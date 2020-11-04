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Трамп назвал "очень странным" лидерство Байдена в ряду ключевых штатов

Дональд Трамп

 Depositphotos

По словам президента США, вчера вечером именно он лидировал с большим отрывом

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает "очень странными" промежуточные результаты выборов в некоторых ключевых штатах. Об этом он заявил в своем Twitter.

В частности, речь идет о тех регионах, где в последние несколько часов лидерство перехватил оппонент Трампа Джо Байден.

"Вчера вечером я лидировал с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за другим они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзит-полл, подали все абсолютно неправильно", - отметил американский лидер.

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Напомним, в США кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о победе на выборах президента с большим отрывом. Во время брифинга президент поблагодарил американцев за доверие и поддержку.

Однако впоследствии, администрация социальной сети Facebook добавила напоминание о продолжении подсчета голосов на выборах в США из-за заявлений действующего президента Дональда Трампа о якобы его победе. 

По последней информации у Байдена 238 голосов, а у Трампа - 213. Процесс подсчета голосов продолжается.

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