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Трамп назвал "хорошей новостью" выявление большого числа больных в США

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Выявление большого количества произошло из-за усиленного тестирования

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей новостью" то, что усиленное тестирование в стране проявляет гораздо больше инфицированных коронавирусом. Об этом он написал в пятницу в Twitter.

"Рост количества случаев коронавирус происходит из-за того, что наше тестирование стало настолько массовым и настолько добрым, намного масштабнее и лучше, чем в любой другой стране", - заявил американский лидер.

Он отметил, что это "прекрасная новость".

"Однако еще лучшей новостью является то, что смерть и уровень смертности снижаются. Кроме того, молодые люди выздоравливают лучше, намного легче и быстрее!" – написал глава Белого дома.

Между Тем, главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи заявил, что усиленный режим тестирования лишь минимально влияет на рост количества выявленных больных. Он назвал главной причиной неправильный подход к возобновлению экономической деятельности прежде всего на "индивидуальном уровне", то есть в поведении каждого человека относительно соблюдения правил защиты и социального дистанцирования.

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Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предложил называть коронавірусну инфекцию "кунг-флю" (от китайских боевых искусств кунг-фу и flu - простуда, - ред.)

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