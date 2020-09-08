Трамп настаивает на прекращении строительства "Северного потока-2"

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

По мнению президента США, Германии следует выйти из проекта, хотя неизвестно, удастся ли ей это сделать

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь заявил, что Германии следует отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". При этом он усомнился, что Берлин сможет на этом этапе выйти из проекта, передает DW.

Как указывается, Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме рассказал, поддерживает ли он давление на канцлера Германии Ангелу Меркель с целью отменить проект газопровода "Северный поток-2" после отравления Алексея Навального.

"Да, я поддерживал это все время. Я был первым, кто поднял этот вопрос. Вы раньше и не слышали про "Северный поток-2". Когда я пришел, я спросил:"Подождите минуту, мы защищаем Германию от России. Но Германия платит России миллиарды долларов за энергию. И в итоге 60-70% их энергоресурсов будет поступать из России. И я говорил об этом годами, и никто не хотел говорить об этом. Это одна из многих вещей вместе с санкциями и тем, что мы делали для Украины. Я поднял этот вопрос давно. Россия вовсе не счастлива, что я поднял этот вопрос ", - подчеркнул глава Штатов.

Президент Трамп добавил, что не уверен, сможет ли Германия позволить себе отменить строительство газопровода.

"Германия находится в слабой позиции, с точки зрения энергетики. Страна закрывает свои угольные и атомные электростанции и оказалась в весьма затруднительной позиции, - сказал президент США.

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Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, глава парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа на единственном языке, который Путин понимает, – на языке торговли газом.