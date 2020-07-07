Трамп настаивает на открытии школ осенью, несмотря на пандемию

Президент США Дональд Трамп REUTERS

По его мнению, Джо Байден и демократы хотят использовать закрытие школ в политических целях

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что учебные заведения должны открыться осенью, и не видит в этом угрозы. Об этом американский лидер написал в Тwitter.

По его мнению, демократы во главе с Джо Байденом хотят использовать закрытие школ в политических целях на президентских выборах.

"Коррумпированные Джо Байден и демократы не хотят открывать школы осенью по политическим причинам, а не из-за здоровья! Они думают, что это поможет им в ноябре. Ошибаются, люди это получают!", - отметил Трамп.

А позже добавил, что "школы должны открыться осенью".

Напомним, в мире по состоянию на утро 6 июля обнаружили 11 563 004 случая коронавируса, умерли 536 843 человека, выздоровели 6 537 765 человек. В частности, количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в США превысило 3 млн. За предыдущие сутки в Штатах обнаружили 50,5 тысяч новых случаев.