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Трамп написал Байдену прощальное письмо

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Дональд Трамп не выходил на связь с Байденом с тех пор, как уехал из Белого дома

Президент США Дональд Трамп оставил своему преемнику Джозефу Байдену прощальное письмо. Об этом сообщает телеканал ABC.

Отмечается, что традиционно президент США в последний день своей каденции оставляет на рабочем столе в Белом доме письмо своему преемнику. 

Что именно написал в письме 45-й президент Джозефу Байдену, американские СМИ не сообщили. Вместо этого в АВС добавили, что команда нового президента подтвердила, что Трамп не выходил не связь с новоизбранным президентом США с тех пор, как уехал из Белого дома. 

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Напомним, 20 января Дональд Трамп накануне окончания своих полномочий записал прощальное видеообращение к американцам. Политик заявил, что его политическое движение "только начинается" и отметил, что гордится тем, что "не развязал новых войн".

Инаугурация новоизбранного президента США Джозефа Байдена начнется 20 января в 19:00 по киевскому времени. Однако, из-за карантинных ограничений и угрозы беспорядков церемония будет проходить в сокращенном формате. 

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