Трамп лоббировал непроверенные препараты, которыми лечат малярию, в качестве лекарств от коронавируса, - СМИ

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Упомянутые препараты могут вызвать прерывистое сердцебиение, а также аритмию у пациентов

Президент США Дональд Трамп давил на представителей санитарной власти ради выпуска двух препаратов, которыми лечат малярию, в качестве лекарств от коронавирусной болезни, хотя их пользу не подтвердил ни один эксперт.

Об этом сообщает Reuters.

Так, американский президент обращался с личной просьбой к руководителям высшего звена Центров по контролю за заболеваниями, Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальных институтов здоровья, связанной с обеспечением доступа к двум препаратам.

После этого выпуск данных препаратов активно начали поддерживать госорганы и даже выпустили инструкцию, в которой говорилось, что врачи могут выписывать эти лекарства.

Однако, медики и эксперты не давали положительной оценки препаратам и по некоторым данным они могут вызвать прерывистое сердцебиение, а также аритмию у пациентов.

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Также вероятно, что в случае их применении существует риск для критически больных пациентов.

Вместе с тем в комментарии изданию Белый дом опроверг факты лоббирования препаратов со стороны Трампа и добавил, что приоритетом президента является здоровье и безопасность граждан.

Напомним, ранее в США заявили, что в сентябре начнут испытания на людях вакцины против коронавируса.

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Также Дональд Трамп прошел повторный тест на COVID-19.