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Трамп и другие топчиновники Белого дома будут первыми, кто получит вакцину против COVID-19

Президент США Дональд Трамп Flickr

Прививки будут делать в течение следующих 10 дней

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома предложат одними из первых вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg

"Прививки будут предложены критически важным работникам всех трех ветвей власти, которые сочтут необходимыми, и это может начаться уже в понедельник", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прививки будут распределяться в течение следующих 10 дней, чтобы гарантировать, что персонал не будет испытывать возможных побочных эффектов одновременно.

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На такой шаг пошли, поскольку медицинские служащие стремятся укрепить доверие населения к лечению. Предлагать вакцину высшим членам правительства рекомендовали служащие здравоохранения и национальной безопасности.

"Американский народ должен иметь уверенность в том, что он получает такую же безопасную и эффективную вакцину, как и высшие должностные лица правительства Соединенных Штатов по совету специалистов в области здравоохранения и руководства национальной безопасности", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот поздно в воскресенье.

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Напомним, в конце прошлой недели Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) одобрило вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech от коронавирусной болезни COVID-19. 

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